Globalist.it

Sotto le macerie di un edificio di tre piani colpito da un razzo russo a Kryvyi Rih, nel Sud dell', i soccorritori hanno trovato il corpo di un bambino di un anno e mezzo. Lo ha riferito ...Classificata come rara e debilitante, questa colpisce circa 1ogni 20 - 50mila neonati ... a causa della pandemia e della guerra in. "La crisi internazionale ha reso tutto più caro e ... Ucraina, neonato muore sotto le bombe russe a Kryvyi Rih Si tratta di una culla inserita nella parete di una stanza con uno sportello esterno: un vero e proprio dispositivo dotato di un sistema di ...La donna ha scoperto di aspettare poco dopo lo scoppio della guerra, perché il marito potesse vedere la piccola è restata in Ucraina, è fuggita a Leopoli. La sua storia è quella di migliaia di donne c ...