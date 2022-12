Ucraina | Kiev | “Impossibile accordo con Russia | guerra finirà con sua sconfitta”

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Non lasciatevi distrarre parlando di piani irrealistici: non si può raggiungere uncon la Russua. Ladeve finire unicamente con la sua”. A scriverlo, su Twitter, è Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino, annunciando che il suo Paese agirà “con le necessarie proporzioni di artiglieria, veicoli blindati, droni e missili a lungo raggio”. Intanto i funzionari della capitale dell’stanno lavorando per restituire l’elettricità alla maggior parte dei residenti dopo che la città ieri è stata colpita da una serie di attacchi missilistici russi. Lo riferisce su Telegram il sindaco Vitalij Klitschko, sottolineando che solo un terzo delle persone ha acqua e riscaldamento, e circa il 40% ha energia elettrica a causa delle reti elettriche danneggiate. Mentre la ...

