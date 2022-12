Ucraina | il sindaco di Kiev | solo un terzo dei residenti ha acqua e riscaldamento

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il direttore della Cia, Bill Burns, è convinto che gli attacchi della Russia contro le infrastrutture dell’continueranno, anche se l’agenzia prevede un “ritmo ridotto” di combattimenti durante l’inverno. Per ora, ha detto, la Cia non vede una via immediata ai negoziati per porre fine al conflitto: “Non crediamo che i russi al momento siano seri riguardo a un vero negoziato”. È probabile, sostengono gli americani dell’Isw, l’Istituto statunitense per lo studio della guerra, che le forze russe intensifichino i loro attacchi super alimentare il malcontento pubblico nella capitale, ma è improbabile che questi attacchi missilistici spezzino la volontà dell’. “Il 16 dicembre – rilevano gli analisti Usa – le forze russe hanno condotto la loro nona campagna missilistica su larga scala contro le infrastrutture energetiche ...

Sindaco di Bucha Anatoly Fedoruk a Sky TG24 Live in Bergamo: "L'Ucraina è Europa". VIDEO Il presidente russo fa il punto sui piani d'azione a breve e medio termine, al suo fianco Shoigu e Gerasimov. L'Ucraina al lavoro per riparare i danni ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: dopo gli attacchi russi di ieri che hanno colpito ancora le infrastrutture energetiche, a Kiev e in ...