Twitter | Musk annuncia ripristino account giornalisti che lo hanno ‘doxxato’

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La gente ha parlato. Glichela mia posizione vedranno revocata ora la sospensione”. Così Elonsuildeglideidel New York Times, della Cnn e del Washington Post che erano stati banditi dal social di sua proprietà per avere tracciato e postato i movimenti del suo jet privato. Su questo temaaveva proposto un referendum agli iscritti die il 59% ha scelto di ripristinare glidei. La decisione del miliardario di sospendere gliè stata condannata dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea. L’Onu ha twittato che la ...

...susono preoccupanti. Il Digital Services Act dell'Ue richiede il rispetto della libertà dei media e dei diritti fondamentali. Questo è rafforzato dal nostro Media Freedom Act. Elon......come "preoccupante" e ricordando che ci sono "linee rosse" da non oltrepassare ha minacciato... C'è un problema su questo,", ha proseguito, pubblicando gli screenshot di otto profili ... Twitter: Musk annuncia il ripristino degli account di giornalisti Elon Musk ha annunciato durante la notte che farà ripristinare gli account su Twitter di vari giornalisti che erano stati banditi dal social media di sua proprietà e che lui accusava ...