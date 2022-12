Tutta l' Italia piange Mihajlovic L' omaggio della figlia con versi di Montale

(Di sabato 17 dicembre 2022) "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto a ogni gradino". Viktorijadi Sinisa, utilizza idi Eugenioper ricordare il papà scomparso nella giornata di venerdì. "Ti amo con tutto il cuore - sono le parole- anima pura, rara, orgogliomia vita, mio eroe, mio grande amore". Sinisa, fino al 6 settembre scorso allenatore del Bologna, è morto in una clinica di Roma. Aveva 53 anni. Il 13 luglio del 2019annunciò in conferenza stampa di essere malato di leucemia mieloide acuta e di dosottoporre a cure immediate. Il 26 marzo scorso, sempre in conferenza stampa, disse che si sarebbe dovuto sottoporre ...

