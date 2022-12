Tunisia | ha votato soltanto l’8 | 8% degli aventi diritto

(Di sabato 17 dicembre 2022) L'affluenza per le elezioni politiche anticipate ha raggiunto l'8,8%alla chiusura dei seggi, secondo i dati preliminari dell'Autorità Superiore Indipendente per le Elezioni della, scrive l'agenzia Anadolu.Si tratta di un dato record negativo, frutto del boicottaggio dei principali partiti di opposizione. L'Autorità ha precisato che il ballottaggio è durato più lungo in tre circoscrizioni nel sud-est del Paese, ovvero Zarzis, Djerba Midoun-Ajim e Djerba Houmt Souk. I tunisini residenti all'estero hannogiovedì scorso.

Agenzia Nova

... ora della chiusura dei seggi: secondo l'agenzia di stampa Tap , soltanto l'8,8% (803.638) degli aventi diritto (in totale 9 milioni e 200mila cittadini) hainper le elezioni ...Tra i gruppi politici favorevoli al boicottaggio delle elezioni vi sono il partito islamico Ennahda, Qalb Tounes (Cuore della), la Coalizione Al Karama, il Partito dei costituzionalisti ... Elezioni in Tunisia, crolla l’affluenza: ha votato solo il 9 per cento dei cittadini Affluenza ferma all'8,8% (un record negativo) per la consultazione elettorale nazionale, percepita dall'opposizione come un modo per il capo dello Stato di consolidare il proprio potere e imprimere al ...Tutto è finito, tutto è dimenticato. La Rivoluzione dei Gelsomini, la prima delle Primavere arabe, l’unica che si sia evitata una guerra civile, dodici anni dopo è ridotta a un fiore secco. Ieri (non) ...