Il tasso di partecipazione alle urne inper eleggere il nuovo parlamento ha raggiunto il 7,19% alle ore 15, con 656.915 votanti su circa 9,3 milioni di elettori. Lo ha reso noto il presidente della Alta Autorità Superiore ...... giustificando la sua azione politica con l'intenzione di creare "una nuova" . La scelta ... e vedono nelper il nuovo parlamento un'occasione per risolvere la grave crisi economica . Il ... Tunisia al voto: affluenza del 7,19% alle ore 15 - Africa (ANSA) - ROMA, 17 DIC - Seggi aperti dalle 8 alle 18 oggi in Tunisia per eleggere il nuovo parlamento: un'Assemblea che è ritenuta priva di reali poteri, in occasione di un voto boicottato da opposizi ...Il tasso di partecipazione alle urne in Tunisia per eleggere il nuovo parlamento ha raggiunto il 7,19% alle ore 15, con 656.915 votanti su circa 9,3 milioni di elettori. (ANSA) ...