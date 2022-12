Tsitsipas-Rublev domani in tv | orario | canale e diretta streaming Mubadala World Tennis Championship 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 17 dicembre 2022) Stefanosse la vedrà contro Andreynella finale per il primo e secondo posto del, evento d’esibizione in corso sui campi in cemento outdoor dell’InternationalCentre Zayed Sports City di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Il greco ha sconfitto in due set sia il britannico Cameron Norrie sia il norvegese Casper Ruud, finalista in carica del Roland Garros, degli US Open e delle ATP Finals. Anche il russo non ha perso parziali prima contro il croato Borna Coric e poi contro il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, al rientro dopo l’infortunio al costato accusato al Masters 1000 di Parigi Bercy. I precedenti ufficiali vedono in vantaggioper 6-5. Trionfare, oltre che ...