Treviso | a 10 anni chiama i carabinieri | Venite | papà ha fatto del male a mamma L' ha picchiata

Corriere

Un episodio a lieto fine che ha visto grande protagonista un bambino di 10a Montebelluna in provincia di. Con grande coraggio e tempestività, ha alzato la cornetta del telefono e ha chiamato i carabinieri per comunicare loro che la mamma era a terra immobile ...... alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Noalese a Quinto diper un incidente stradale mortale dalla dinamica incredibile. La dinamica Un automobilista , Livio Babetto, 44,... Treviso, a 10 anni chiama i carabinieri e salva la mamma: «É a terra, papà l’ha picchiata. Correte» MOGLIANO (TREVISO) - Da semplici e innocue letterine natalizie, con tanto di buoni propositi per il 2023, a strumenti per propaganda politica filorussa contro lo Stato dell'Ucraina e ...Tragedia a Treviso. La scosa notte, alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Noalese a Quinto di Treviso per un incidente stradale mortale dalla ...