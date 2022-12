Totti in Qatar | 'Mondiali senza Italia come Roma senza il Colosseo | Zaniolo' VIDEO

Corriere dello Sport

'Con lui mi sono espresso al massimo, mi ha cambiato ruolo, mi ha fatto fare tantissimi gol, ho avuto un rapporto che andava oltre il calcio' spiegadirettamente dadove si trova con gli ...Ma anche a un avversario storico come Francesco, Sinisa Mihajlovic mancherà tanto. Sui ... Marco Materazzi , impegnato incon molte stelle del calcio del passato, ha voluto ricordare il suo ... Totti e il calcetto in Qatar contro Zanetti: il siparietto social esilarante A calciato altissimo facendo finire la palla tra le tribune e colpendo Sonia Amoruso, la moglie di Del Piero. Il tutto mentre riprendeva con il telefonino. 'Ah Francé, che bomba hai tirato', il commen ...In attesa della finale del Mondiale tra Argentina e Francia che si disputerà domenica alle ore 16.00 in campo, in Qatar, sono ...