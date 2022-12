(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo le dichiarazioni di fuoco del suo exal settimanale "Chi",Bocchi, via Instagram, a Mario Caucci . E lo fa a modo suo: pubblica una storia di un cartellone che lui le fece ...

Corriere dello Sport

Dopo le dichiarazioni di fuoco del suo ex marito al settimanale "Chi", Noemi Bocchi risponde, via Instagram, a Mario Caucci . E lo fa a modo suo: pubblica una storia di un cartellone che lui le fece ...Erano le 3 del mattino ae la vicenda di Jorge Martín, 34 anni, avvolto nella classica ...00 Monza - UYBA Busto Arsizio Visualizza Serie A1 femminile Leggi anche: "Mbappé o Messi Giocherei ... Totti a Doha, Noemi risponde sui social all'ex marito: ecco la replica stizzita Le parole dell’ex capitano giallorosso Da dieci a dieci, serve anche la sua autorevole opinione: Messi ha raggiunto Maradona Francesco Totti ha appena finito la sua partita, al torneo delle leggende ...Di Alessandro Bocci, inviato a Doha «Chi tifo tra Francia e Argentina Spero solo sia una bella partita e, se possibile, che si arrivi sino ai rigori. I Mondiali senza Italia Come Roma senza Colosseo ...