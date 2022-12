Tonali rosica ancora | “Sconfitta Napoli | che rimpianto”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sandropensaallacon il, il centrocampista del Milan ne parla durante un’intervista a Gazzetta. Il campionato sta per ricominciare ed il Milan si trova ad otto lunghezze di svantaggio dal, la squadra di Spalletti dovrà difendere il primo posto da inseguitrici molto agguerrite. Durante una intervista a Gazzetta dello Sport e Milan Tv, il centrocampista del Milan Sandroritorna pure sulla partita Milan-termina 1-2 per gli uomini di Spalletti: “Lacol? Qualchec’è. Ma ci sonotante partite. Alla fine tireremo le somme. Ma siamo forti da poterle vincere tutte“. Su centrocampo più forte d’Italia,...

La Gazzetta dello Sport

I voti della Gazzetta a personaggi ed eventi sportivi della settimana. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...A centrocampo confermatie Kessie, con Bennacer in panchina. Bentegodi colorato quasi per ...Cosa c'è dietro l'attacco Rebic-gol, ma il fallo laterale fa litigare Zanetti e Pioli. Tonali: "Sono stato furbo"