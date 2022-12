The Crown 5 | cosa c' è di vero e cosa è stato romanzato nella nuova stagione della serie Netflix

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 dicembre 2022) Scorpiamo insieme quali sono i fatti realmente accaduti e chequintadi The, celebreincentrata sulla famiglia reale britannica. Se state leggendo questo articolo molto probabilmente avete già portato a termine gli episodiquintadi The, in caso contrario buona parte di ciò che leggerete in seguito potrebbe spoilerare alcuni dei momenti salienti dell'amatissimadi successo che, come sappiamo, è arrivata alla sua penultima. In seguito analizzeremo due scene accadutevita reale e due scenari che sono stati romanzati ...