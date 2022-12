Teschio di tirannosauro venduto a 6 | 1 milioni $

(Di sabato 17 dicembre 2022) In un mercato in forte espansione per i fossili di dinosauro, Sotheby ha stimato unditra $ 15e $ 20. Tuttavia alla vendita di venerdì, il pezzo èper $ 6,1, comprese le commissioni, a un acquirente anonimo. L’asta ha sollevato dubbi sul fatto che il momento della corsa all’oro

Kodami

Ha comprato ildi un. Ha chiamato suo figlio Kal - El. Sì, come Superman. Di cui è un grandissimo appassionato. E che avrebbe dovuto interpretare in un film di Tim Burton che non ......certezza se si tratti di un esemplare più grande del, i ricercatori hanno comunque stimato che la sua lunghezza doveva essere tra i dodici e i tredici metri, compresivi di undi ... Dinosauri carnivori, i più grandi e iconici predatori mai esistiti Il teschio di Tirannosauro di Sotheby venduto sotto stima perché in altre aste si vendono fossili con inserimenti di calchi di resina.