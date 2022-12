Terra Amara orario puntata del 17 dicembre 2022 | quando inizia oggi su Canale 5

ilsipontino.net

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e, che andranno in onda oggi, 17 dicembre 2022 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci sposteremo in Turchia,...... Rai Due: Bella Ma' ha registrato un netto di 493.000 spettatori (5.1%); Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.527.000 spettatori (19.8%); Canale 5:ha raccolto 2.423.000 spettatori (20. Anticipazioni Terra Amara, Zuleyha fa una confessione a Demir: ucciderà tutti! Le anticipazioni turche di Terra Amara ci svelano che Demir potrebbe decidere di lasciare libera Zuleyha, e seguire i consigli di Sevda. Ecco cosa accade ...Puntata di Terra Amara di lunedì 19 dicembre: Hunkar ha un incidente a cavallo, Mujgan viene portata con l'inganno in un capanno da due malviventi ...