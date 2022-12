Terra Amara | anticipazioni | Zuleyha in pericolo di vita

(Di sabato 17 dicembre 2022) Le nuove puntate in arrivo disu Canale 5 porteranno a galla alcune scomode verità, soprattutto perche vuoterà il sacco con il marito. Come reagirà Demir? Le prossime puntate in arrivo divedrannopronta a vuotare il sacco. La serie televisiva turca è tra gli appuntamenti più amati … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tv Sorrisi e Canzoni

Nuovo appuntamento oggi sabato 17 dicembre 2022 con la soap turca. Nella puntata odierna Azize si allontana da casa e incontra Fekeli, al quale rivela che la figlia, Hunkar, era innamorata di lui e che il padre la punì severamente per questo. Ecco il ...Redazione Sorrisi Serie tvStagione 1 - Episodio 36 14:10 domani oggi in onda 19 Dic Le trame di "", la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì 19 a sabato 24 dicembre alle 14.10. Lunedì 19 ... “Terra amara”, le anticipazioni: due vite in grave pericolo Secondo le anticipazioni di Terra Amara, le prossime puntate vedranno Zuleyha confessare la verità a Demir su suo figlio: la reazione ...Nelle future puntate di Terra amara, Gulten e la cognata Saniye perdono la vita dopo essere state investite con l'auto da Colak ...