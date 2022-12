Tennis | Finale Tsitsipas - Rublev al ' Mubadala Championship'

FIT

Il greco batte Ruud, il russo concede solo tre giochi ad Alcaraz ABU DHABI (EMIRATI ARABI) - Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev si affronteranno inal "Mubadala WorldChampionship", la classica esibizione in programma all'InternationalCentre all'interno della Zayed Sports City di Abu Dhabi. Il greco, dopo il successo di ieri ...Tsitsipas e Rublev se la vedranno invece in. Già disputata, nel frattempo, laper il quinto posto: Cameron Norrie ha sconfitto Borna Coric 6 - 3 7 - 5. Il tabellone maschile US Open ... Finale A1 Maschile Sinalunga-Palermo: Serafini-Piraino alle 10 live ... In due partite dalla brevissima durata, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev eliminano rispettivamente Casper Ruud e Carlos Alcaraz, mentre Norrie ha la meglio su Coric nella finale per il quinto posto ...Il greco e il russo battono rispettivamente Norrie e Coric nell'esibizione che si gioca in questi giorni ad Abu Dhabi ...