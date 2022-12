(Di sabato 17 dicembre 2022) Laha il suodi. Nessuna sorpresa rispetto a quanto serpeggiava negli ultimi tempi: a ricoprire questo importante ruolo sarà, che prende così il posto di Sergi Bruguera, che ha ricoperto la carica dal 2018 ad oggi. Era da tanto che la federazione iberica e l’ex numero 3 del mondo si scambiavano complimenti reciproci. Già durante le finali dia Malaga il 40enneComunità Valenciana aveva risposto in maniera affermativa se gli avessero chiesto di ricoprire questo ruolo; oltretutto i dirigenti federali avevano messo le altre scelte possibili in secondo se non in terzo piano, puntando ad un accordo con. Per qualcuno che entra, c’è ovviamente qualcuno che ...

OA Sport

L'avvento diFerrer dovrebbe risultare effettivo con la presentazione di domani, prevista per le ore 10:30, al Consiglio Superiore dello Sport a Madrid. Ferrer il quale, dopo una carriera di ...Lui e la Davis hanno un legame speciale, e adessoFerrer tornerà a indossare la maglia della nazionale spagnola come capitano della squadra che nel 2023 a Malaga cercherà di riconquistare l'Insalatiera d'argento che manca dal 2019. Ferrer la ... Tennis, David Ferrer è il nuovo capitano della Spagna in Coppa Davis Il sostegno del pubblico di casa non è bastato a una Spagna priva delle sue stelle Carlos Alcaraz e Rafael Nadal per arrivare in fondo alla Davis Cup 2022. La corsa delle “Furie rosse” si è arrestata ...L'ex numero 3 del mondo prende il posto di Bruguera che ha preferito non interrompere la sua collaborazione con Zverev ...