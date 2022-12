SuperTennis vi accompagna al Natale con la World Tennis League in diretta

(Di sabato 17 dicembre 2022)tiene compagnia agli appassionati anche durante la settimana di. A pochi giorni dalla fine del 2022 c'è ancorada vedere in tv, e il canale della federazione non si fa certo ...

Tiscali

Non solo live, ovviamente: la settimana natalizia diprevede anche la trasmissione di alcuni dei migliori match trasmessi quest'anno. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Buon Natale a ...Senza sosta - ancora con le emozioni della Davis Cup sulla pelle - il tennis ha ripreso il suo viaggio intorno al globo. Un viaggio nel quale, come sempre, viquindici dopo quindici. Questo fine settimana " live e in esclusiva sul canale tematico della FIT " non perdete lo spettacolo dalle fasi finali di due WTA: il ... SuperTennis vi accompagna al Natale con la World Tennis League ... SuperTennis tiene compagnia agli appassionati anche durante la settimana di Natale. A pochi giorni dalla fine del 2022 c'è ancora tennis da vedere ...