LA NAZIONE

In Toscana l'agevolazione vale 3,5 miliardi di euro di investimenti. Confartigianato Firenze: "Ilè diventato un incentivo per le ...Mentre Forza Italia rivendica l'accordo, il ministro Giancarlo Giorgetti lancia un serio. ... 'Grazie a Forza Italia ci saranno la proroga delal 31 dicembre e l'aumento delle ... Superbonus, allarme per gli interessi chiesti dalle banche sulla cessione dei crediti Accordo con Duferco per dilazionare i pagamenti: «La situazione esploderà a primavera, uno su quattro non paga» ...In Toscana l'agevolazione vale 3,5 miliardi di euro di investimenti. Confartigianato Firenze: “Il Superbonus è diventato un incentivo per le banche” ...