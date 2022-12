Sport invernali | tutte le vittorie e i podi dell’Italia di sabato 17 dicembre | abbuffata pazzesca!

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’Italia è stata assoluta protagonista negliin questa giornata che volge al termine.17ricco di gioie per il Bel Paese, che ha inanellatoin serie in Coppa del Mondo. Ad aprire le danze è stato Dominik Fischnaller, con uno splendido sigillo nello slittino a Park City: dopo quasi tre anni di digiuno, l’altoatesino è tornato a ruggire nel massimo circuito internazionale itinerante e rimane ampiamente in corsa per la conquista della Sfera di Cristallo. Lo slittino ha regalato anche un’altra splendida affermazione con Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile, tra l’altro le due azzurre sono balzate al comando della classifica generale. Sofia Goggia ha proseguito la festa con un’autentica magia nella seconda discesa libera di ...

OA Sport

Grand'Italia anche neglinordici. E venne il giorno in cui Federico Pellegrino battè l'asso norvegese Johannes Klaebo. A Davos, dove lo sprinter valdostano si rivelò ancora diciottenne, l'azzurro sprinta nella ...Roland Fischnaller trionfa in Coppa del Mondo di snowboard a Cortina d'Ampezzo. L'azzurro, quarantaduenne, ha vinto infatti lo slalom gigante parallelo per la quinta volta in carriera. Alle sue spalle ... LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2022 in DIRETTA: Federico Pellegrino in semifinale Ad aprile due fine settimana consecutivi per Caprices Festival, che nel 2023 festeggia la sua 20edizione con tante novità in programma ...La Coppa del Mondo di sci alpino emoziona ancora: Goggia vince a St. Moritz con la mano rotta, in Alta Badia tutto pronto per il gigante ...