Spazio | Swot | il satellite della Nasa che monitorerà la “salute” dell’acqua

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il(Surface Water and Ocean Topography) da 1,2 miliardi di dollari, appena lanciato dalla Vandenberg Space Force Base in California, permettera’ di trasformare la ricerca sul ciclo globalee fornire agli scienziati del clima una nuova lente su un mondo che si riscalda. Si tratta di una missione congiunta guidata dallae dal Centro Nazionale Francese per gli Studi Spaziali (CNES).farà rimbalzare il radar sulla superficie dei corpi idriciTerra, compresi molti che sono troppo piccoli per essere monitorati dallocon i metodi attuali, e consentira’ agli scienziati di misurare e tracciare l’elevazione, l’estensione e il movimentoattraverso il pianeta con dettagli rivoluzionari. “E’ un punto di ...

Il Denaro

Arriva così nelloun altro strumento utile per comprendere il comportamento degli elementi che regolano il clima sul nostro pianeta.sarà in grado di analizzare quasi tutta l'acqua ...non misurerà solo il livello di mari e oceani ma anche fiumi e laghi, cosa finora ... Spazio: Swot, il satellite della Nasa che monitorerà la "salute" dell ... Il satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) da 1,2 miliardi di dollari, appena lanciato dalla Vandenberg Space Force Base in California, permettera’ di trasformare la ricerca sul ciclo glob ...È pronta al lancio la missione Swot, che avrà il compito di mappare l’acqua della Terra con un dettaglio senza precedenti: il satellite, di Nasa e Agenzia Spaziale Francese (Cnes), partirà oggi alle o ...