Spazio | scoperti due nuovi esopianeti potenzialmente abitabili

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sono stati individuati duepianeti che orbitano attorno alla vicina stella GJ 1002, situata a meno di 16 anni luce di distanza dal Sistema solare, in direzione della costellazione della Balena. Entrambi hanno una massa simile a quella della Terra e orbitano a una distanza dalla loro stella ideale per mantenere l’acqua allo stato liquido, condizione considerata fondamentale per ospitare forme di vita. Un anno su GJ 1002 b, il pianeta piu’ interno, dura solo 10 giorni: tanto, infatti, il pianeta impiega per completare un’orbita attorno alla sua stella. Il secondo corpo celeste del sistema, GJ 1002 c, piu’ distante, percorre interamente la sua orbita in 21 giorni. “La natura sembra determinata a dimostrare che glisimili alla Terra sono molto comuni. Con questi due, ne conosciamo gia’ 7 in sistemi vicini”, spiega Alejandro ...