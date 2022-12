Corriere dello Sport

A poche ore dall'amichevole contro il Villarreal, che segna il ritorno del Napoli al Maradona poco più di un mese dopo l'ultima gara di campionato del 2022 contro l'Udinese, Lucianoha parlato ai microfoni di Sky, facendo il punto sulla condizione della squadra a poco meno di 20 giorni dalla ripresa della Serie ......di Napoli anche in un altroche riguarda Marquinhos. Il difensore brasiliano Sabatini lo portò a Roma 'per caso - racconta - Un mio collaboratore che attualmente lavora conal ... Spalletti, l'aneddoto su Mihajlovic: "Ecco cosa facevo quando calciava le punizioni" Sinisa Mihajlovic ha lasciato questo mondo con tanta dignità, tanto amore e con tanti amici. E’ questa è una delle piccole consolazioni che può avere la sua famiglia. Fra questi anche Luciano Spallett ...Tra i tanti temi toccati, c’è quello del futuro di Niccolò Zaniolo, “Per crescere serve solo la testa giusta. L’importante è credere in se stessi e imparare a crescere prima fuori dal campo, questa è ...