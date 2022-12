Spagna | uccide le due figlie e poi si toglie la vita «Mamma si è arrabbiata perché voglio passare il Natale con te»

ilmessaggero.it

Non voleva separarsi da loro, tanto da ucciderle. L'istinto materno può portare alla follia. Come quella di una mamma che ha ucciso le due figlie dopo che gli avevano chiesto di passare il Natale con ...Ad accorgersi della scena è stata una volontaria e guardia Zoofila, Dania Carelli così come racconta su Facebook l'associazione Associazione Una Zampa per laOdv: "Il cane che vedete in questa ... Spagna, uccide le due figlie e poi si toglie la vita. «Mamma si è arrabbiata perché voglio passare il Natale c Il dramma che ha scioccato la Spagna. Paola, agente della Guardia Civil, ha sparato alle sue piccole con la pistola d’ordinanza e poi si è ...Una mamma in Spagna ha ucciso le due figlie dopo che gli avevano chiesto di passare il Natale con il padre. La donna lavorava alla Guarda Civil nel piccolo comune della Mancia che sognava da anni di..