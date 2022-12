Sondaggi politici elettorali oggi 17 dicembre 2022 | le priorità per il 2023 secondo gli italiani

(Di sabato 17 dicembre 2022)17– La fine della crisi energetica, la conclusione della guerra russa e il taglio delle tasse: sono queste leindicate dagliper il nuovo anno in uno realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. I temi su cui il governo dovrebbe concentrarsi, da quanto emerge, sono sanità, economia ed energia. Il 46% degli intervistati ha giudizi positivi sull’operato dell’esecutivo Meloni. Nelle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia primo al 33% Agli intervistati è stato chiesto quali sono leper il: il 23% ha risposto la fine ...

I consensi continuano ad aumentare per il centrodestra e, più in particolare, per Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, stando al sondaggio di Quorum/YouTrend, arriva addirittura al 33 per ...Secondo i sondaggi elettorali di Emg la popolarità di Zaia sale di due punti e supera quella di Salvini di ben 8 punti ...