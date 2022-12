Sofia Goggia trionfa con la mano fratturata nella discesa libera bis di Saint Moritz - Sport - Altri Sport

NEVEITALIA.IT

Coppa del mondo di sci: la bergamasca firma una impresa da favola il giorno dopo l'operazione. Successo numero 20, raggiunta Federica ...Moritzmette in scena una delle sue gare indimenticabili, il ventesimo trionfo di Coppa in carriera resterà nella storia. E quella che a molti era sembrata una follia, si è trasformata ... Goggia, c'è la frattura alla mano: operazione immediata e si tenta il miracolo. Curtoni: 'Speriamo per Sofia' A Sankt Moritz una giornata pazzesca regalata dalla padrona della disciplina regina: con la mano sinistra appena operata, Sofia si inventa l'ennesimo capolavoro battendo ...Sofia conquista il 20° successo in Coppa del Mondo nella discesa bis di St.Moritz, dove ieri si è rotta la mano sinistra arrivando seconda e venendo operata a Milano per ridurre le fratture scomposte ...