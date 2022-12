Slittino | Dajana Eitberger si impone a Park City Ottava Andrea Voetter

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Prima vittoria stagionale per la Germania nella Coppa del Mondo dial femminile. Dopo la tripletta di Egle arriva il successo diin quel di(Stati Uniti). Miglior tempo in entrambe le run per la trentunenne che agguanta l’ottavo successo in carriera a livello individuale con il crono di 1’26”471. Alle sue spalle la padrona di casa Emily Sweeney staccata di 140 millesimi e la detentrice di cristallo Julia Taubitz a 148 millesimi. Sport invernali, tutte le vittorie e i podi dell’Italia di sabato 17 dicembre: abbuffata pazzesca! Nella top-5 anche Anna Berreiter e l’austriaca Lisa Schulte, mentre la leader di Coppa Madeleine Egle è sesta. In casa Italia ottima rimonta diche chiude(sesta piazza ...