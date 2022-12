Slittino | Andrea Voetter e Marion Oberhofer | colpo doppio! Trionfo a Park City e primato in classifica di Coppa del Mondo!

(Di sabato 17 dicembre 2022)non si fermano più. Dopo Whistler è la volta di: seconda vittoria consecutiva nelladel Mondo disu pista artificiale nel doppio femminile per le azzurre. Quattro gare quattro podi con due successi: al momento sono le dominatrici della nuova disciplina. Un vero e proprio assolo quello della coppia tricolore nella gara statunitense. Miglior tempo in entrambe le run, crono finale di 1’28”302 e avversarie lontanissime. Le prime inseguitrici sono infatti le teutoniche Degenhardt/Rosenthal, ad addirittura 603 millesimi, mentre le canadesi Nash/Corless sono a 653 millesimi. Le azzurre sono ovviamente al comando delladidel Mondo e sognano il titolo. ...

Nel doppio femminile svettano le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp in 44.576, davanti alle nostre Voetter e Marion Oberhofer a 132 millesimi. Foto: LaPresse