(Di sabato 17 dicembre 2022) Seconda vittoria consecutiva in Nordamerica per Tonie Saschanella Coppa del Mondo disu pista artificiale. Dopo il successo a Whistler, in Canada, i teutonici si impongono anche in quel di(Stati Uniti) nel. Rimonta nella seconda run per i detentori della sfera di cristallo: battuti di misura con il crono di 1’26”789 gli austriaci. I vincitori all’esordio di Igls erano al comando dopo la prima discesa e si sono arresi per soli 33 millesimi. A completare il podio i campioni olimpici in carica Wendl/Arlt, a 78 millesimi. Nella top-5 anche i padroni di casa Di Gregorio/Hollander e gli altri austriaci Steu/Koller. In casa Italia positiva la prova di ...

OA Sport

Nel doppio maschile erano iscritti solamente 4 equipaggi che, ovviamente, si qualificano tutti. Migliore prestazione per il duo di casa composto da Dana William Kellogg e Duncan Segger in 44.070. Nel doppio prosegue la sfida tra Germania ed Austria: Eggert/Benecken e Wendl/Arlt sfidano Gatt/Schoepf, Mueller/Frauscher e Steu/Koller. In casa Italia si spera in un po' di progressi di Nagler/... Slittino: a Park City nel doppio Eggert/Benecken battono Gatt/Schoepf. Sesti Rieder/Kainzwaldner