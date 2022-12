Sky Sport Serie C 2022 23 19a Giornata | Palinsesto Telecronisti Lega Pro anche su NOW

Federvolley

Commenta per primo Walter Zenga , in diretta su, ha ricordato il suo ex compagno di squadra e amico Sinisa Mihajlovic : 'Diceva che io ero il suo fratello maggiore. Quando ho allenato lo Stella Rossa mi ha aiutato in modo indescrivibile. ..."Parlava molto dell'amore per la sua famiglia e della radice sempre rimasta con Roma - ha aggiunto Capello a24 - . Si sentiva serbo, attaccato alla sua terra, ma quella era la sua seconda ... Ragazzi d'Oro: la marcia trionfale della Nazionale maschile Campione del mondo in onda su Sky Sport Penultima giornata ai Mondiali in vasca corta a Melbourne. L'Italia punta ancora su Gregorio Paltrinieri, che dopo l'oro nei 1500 sl vuole bissare anche negli 800. Aprono le staffette 4x50 mista. Tutt ...Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico dopo la mancata approvazione della riforma del campionato. L'annuncio è avvenuto durante la cena natalizia ...