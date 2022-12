Sinisa Mihajlovic | nessuno lo ha mai saputo L’ultimo gesto svelato da Mario Giordano

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’ex calciatore e allenatoreè morto venerdì 16 dicembre dopo aver combattuto contro una terribile malattia: una leucemia mieloide acuta. Una malattia che non gli ha lasciato scampo. Dopo il ricovero in una clinica romana, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. “l’ho seguito fino alla fine, per me è stato un paziente perfetto con una grande personalità e al tempo stesso con la capacità di affidarsi totalmente. Aveva una malattia molto brutta, tra le più aggressive che io abbia mai visto”, ha confermato la dottoressa Bonifazi, medico che ha avuto in cura, le cui parole sono state riportate dal sito Leggo. “Ha sofferto molto, ma lo ha fatto con grande dignità e il coraggio lo prendevamo insieme. Il male ha purtroppo avuto la meglio sulla sua ...

CalcioNapoli24

Commenta per primo Una vita passata insieme come giocatori prima alla Sampdoria e poi alla Lazio. Successivamente, gli anni all'Inter, doveera al fianco di Mancini come vice allenatore . Il c.t della nazionale, ha ricordato tramite il Corriere dello Sport il suo grande amico, o meglio dire, fratello come lui stesso lo ...Pronto C'è Rosario Sono. Io rimasi incredulo e passai il cellulare a mio padre. 'Dimme', disse il signor Tucciarelli. 'Rosario, puoi portarmi quel vino che portasti a Formello'. ... Le drammatiche ultime ore di Sinisa Mihajlovic All’appello per completare il cast dei 28 artisti in gara all’Ariston, mancavano in sei: i migliori tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani che ieri sera si sono dati battaglia, in diretta su Rai1. Ad a ...Sinisa Mihajlovic è stato un calciatore straordinario: combattivo, tecnico, geniale. Ma se c'era una dota in cui eccelleva, erano certamente i calci piazzati: da distanza ravvicinata o siderale poco ...