Sinisa Mihajlovic | la dedica e l' amore della moglie Arianna Rapaccioni e delle figlie Viktorija e Virginia | «Ti ameremo per sempre»

L'attaccante del Bologna Musa Barrow si affida alle note di Lucio Dalla, "Caro amico ti scrivo", per salutare il suo ex allenatore, scomparso il 16 dicembre a 53 anni ucciso dalla leucemia: "Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie per le cose che mi hai ...ROMA - Arianna Rapaccioniha atteso qualche ora prima di condividere pubblicamente il dolore per la prematura scomparsa di, marito (erano sposati da 26 anni) e padre dei suoi figli, scomparso ieri all'età di 53 anni dopo una malattia affrontata con un coraggio e una forza d'animo riconosciuta da tutti. ... Le drammatiche ultime ore di Sinisa Mihajlovic Anche Virginia Mihajlovic, secondogenita di Sinisa morto a Roma dopo una lunga battaglia contro la leucemia, ha scelto i social per ricordare il papà: un messaggio struggente che arriva dopo quello ...«Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Sinisa Mihajlovic. Fa troppo, troppo male». Così Virginia ...