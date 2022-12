Sinisa Mihajlovic | il ricordo di giornalisti e giocatori

(Di sabato 17 dicembre 2022) La notizia della morte diha lasciato un senso di vuoto e di sgomento in tanti: il “guerriero” è stato salutato dai tifosi, dai suoi ex compagni e avversari e anche dai. Tra le pagine dei più importanti nazionali viene ricordato in questo modo: ne La Gazzetta dello Sport, l’amico Andrea Di Caro lo ricorda così: “?…?Come un pugile, cadevi, ti rialzavi, e tornavi a combattere. “TI capisco…”, ti ho detto durante uno dei tuoi ricoveri. “No, Andre’ non puoi capire” Avevi ragione, non si poteva capi­re. La “Partita della Vita” è finita. Restano lacri­me, ricordi e sorrisi Leggetela la sua autobiogra­fia, leggetela. Scoprirete un uomo non perfetto, ma assolutamente straordinario. Inizia così: «Mi chiamoe sono nato due volte … Ma di vite ne ho vissute molte di ...

Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter, ha voluto ricordareai tempi in nerazzurro a La Gazzetta dello Sport Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter, ha voluto ricordareai tempi in nerazzurro a La Gazzetta dello Sport. Le ..., fino al 6 settembre scorso allenatore del Bologna, è morto in una clinica di Roma. Aveva 53 anni. Il 13 luglio del 2019annunciò in conferenza stampa di essere malato di ... Le drammatiche ultime ore di Sinisa Mihajlovic "Avevo piacere di rivolgere un pensiero per Sinisa Mihajlovic, è stato un esempio per tutti in questi tre anni e mezzo di malattia. Un abbraccio di vicinanza a tutta la sua famiglia". Ha così esordito ...Roberto Mancini, ct della Nazionale e amico di Sinisa Mihajlovic, ha affidato alle pagine della Gazzetta dello Sport il suo commosso e commovente ricordo e saluto. “Da ieri non ho più un fratello - ha ...