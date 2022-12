Sinisa Mihajlovic | cosa è successo nelle ultime ore prima della morte

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ladiha sconvolto tutti. E ora sono anche uscite fuori le notizie riguardanti leore di vita dell’ex campione serbo, sconfitto a 53 anni dalla leucemia mieloide acuta. Oltre alla sua famiglia, a rendergli omaggio per una carriera straordinaria sia da calciatore che da allenatore nonché per un’umanità fuori dal comune sono stati tantissimi suoi ex compagni e amici. Uno fra tutti Roberto Mancini, che lo riteneva un vero e proprio fratello. E ora si attende l’aperturasua camera ardente.di dirvi tutto sulladie in particolare sulleore in vita dell’ex tecnico del Bologna, possiamo riferirvi quando ci sarà l’ultimo saluto. I funerali saranno ...

Commenta per primo Intervistato da la Repubblica, l'ex presidente della Lazio, Sergio Cragnotti, ha palesato il suo dolore per la scomparsa di, suo calciatore in biancoceleste. ' Avevamo appena perso la finale di Coppa Uefa con l'Inter, Roberto Mancini venne da me e mi disse che per fare il salto di qualità, per acquisire ...Posso con orgoglio affermare di essere stato amico di. Tra di noi c'era rispetto e stima reciproca che ci univa anche se non siamo mai stati compagni di squadra. Penso che oggi non si debba piangere la sua scomparsa, lui non vorrebbe: ... Le drammatiche ultime ore di Sinisa Mihajlovic ROMA (ITALPRESS) – Domani la camera ardente in Campidoglio, lunedì i funerali mentre la Figc ha disposto 1' di raccoglimento in occasione di tutte le gare dei campionati in programma nel weekend. A di ...I funerali di Sinisa Mihajlovic si terranno lunedì alle 11 a Roma, probabilmente nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ...