Sinisa Mihajlovic come un angelo tra i pastori di San Gregorio Armeno

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’ex allenatore del Bologna,, deceduto nella giornata di ieri, è già presente tra i presepi di via San, nel cuore di Napoli.è già tra i presepi di via San, nel cuore di Napoli: a realizzarne la statuina a tempo di record è stato l’artigiano Marco Ferrigno,

CalcioNapoli24