Silvio Berlusconi torna all' attacco | «Meritavo un ruolo istituzionale in questo governo»

Lo ha detto il leader di Forza Italia,, intervenendo all'evento a Palazzo delle Stelline di Milano, per il lancio della campagna elettorale a sostegno di Attilio Fontana, alle ...Un compromesso, che tiene conto delle poche risorse disponibili, rispetto alla proposta elettorale, supportata soprattutto da Forza Italia e da, di portarle a mille euro per tutti. ...Silvio Berlusconi: "Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo Governo anche se lo meritavo". E poi lancia Fontana in vista delle Regionali.Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha ringraziato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine di un evento elettorale ...