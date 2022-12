Sgarbi “Vincolare lo di stadio San Siro | abbatterlo è insensato”

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – La demolizione dellodi Sanè ‘insensatà. Il nuovo allestimento della Pietà Rondanini di Michelangelo al Castello Sforzesco ‘una volgare mancanza di rispetto di un capolavorò. Il ponte di cristallo previsto per collegare il Museo del Novecento di piazza Duomo con il suo futuro raddoppio ‘un atto di violenza ingiustificatò”. Sono le parole del sottosegretario alla Cultura, Vittorioin una intervista a La Repubblica. «Stiamo preparando un vincolo per tutelare il monumento. L'iter è già partito, a breve lo firmerà il direttore generale del ministero. Da Berlusconi a Salvini, fino a Milly Moratti, a Milano non c'è nessuno che abbia detto di volerlo buttare giù e spendere 50 milioni perè davvero assurdo».Sarà un vincolo di tutela storico relazionale, articolo 10 del Codice ...