Serracchiani | Manovra ingiusta e indecente | non pensa al presente né al futuro

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma 17 dicembre 2022 "Non è solo unadi bilancio, ma. Taglia le pensioni, discrimina le donne e non aumenta salari per combattere l'inflazione, taglia la sanità pubblica. E'...

Tiscali Notizie

E' unache non pensa al presente ed al futuro". Lo ha dichiarato la capogruppo del Pd alla Camera Deboranel corso della manifestazione a Roma in Piazza Santi Apostoli "Insieme ...... ha detto la capogruppo Pd alla Camera Debora. Per Grimaldi è 'un altro segnale di unaclassista , tutta indirizzata verso chi ha di più. Il Fondo per il sostegno alla locazione ... Serracchiani: “Manovra ingiusta e indecente, non pensa al presente ... (Agenzia Vista) Roma 17 dicembre 2022 “Non è solo una manovra di bilancio ingiusta, ma indecente. Taglia le pensioni, discrimina le donne e non aumenta salari per combattere l’inflazione, taglia la s ...Il M5s attacca: "Un viceministro della Giustizia, Sisto, dice che il governo lavora a un colpo di spugna sui reati tributari; un sottosegretario, Freni, ...