Serie B | Pisa-Brescia 0-0 LIVE In serata il big match fra Reggina e Bari

Sky Sport

Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali di- Brescia, gara valevole per la 18esima giornata diB.(4 - 3 - 2 - 1) : Livieri; Calabresi, Hermannsson, Barba, Jureskin; Tourè, Nagy, Marin; Morutan, Gliozzi; Torregrossa BRESCIA (4 - 3 - 1 - 2) : Lezzerini; Karacic, Cistana, Adorni, Huard;...Commenta per primo Alle 18 torna in campo laB con il primo anticipo della 17esima giornata. All'Arena Garibaldi dii nerazzurri guidati da D'Angelo cercano il 23esimo risultato utile consecutivo contro il Brescia . Alle 20.30, invece,... Pisa-Brescia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE La diretta live di Pisa-Brescia, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023.Il tecnico toscano, vice allenatore della Polonia, ha giocato contro entrambe: "Griezmann mi ha impressionato, è ovunque. Argentina, non paragoniamo Leo a Maradona. E vi racconto cosa ho visto a Doha" ...