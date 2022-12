“Sembrano modelle!” Le figlie di Benedetta Parodi fanno strage di cuori Mai viste Matilde ed Eleonora? Le FOTO

(Di sabato 17 dicembre 2022), lainsieme alle. La coppia ha dato alla luce tre splendidi figli,e Diego. Sulla copertina della rivista Oggi,appare con le due splendide ragazze e poi rilascia un’intervista dove spiega tutti i dettagli del loro rapporto, senza dimenticare anche il marito Fabio Caressa, a cui è legata dal 1999, ovvero dal loro primo incontro avvenuto “alla mensa di Sky”. Ledisono bellissime. La rivista non poteva lanciare copertina migliore di questa: Il trio femminile di casa Caressa-posa sorridente e complice. Ed effettivamente non si può che notare la bellezza died, ...

Prima Bergamo

... con sede a Gorlago, che prometteva una formazione per aspiranti, ma il cui titolare è stato portato a processo per violenze e abusi sessuali. Diverse sono le storie cheintrecciarsi ...Monumenti. Arte. Monete.parole messe lì ad arte ed è proprio così: sono gli elementi fondamentali, gli ingredienti, per così dire, di una ricetta sicuramente efficace. Parliamo dell'inaugurazione del ... Abusi all'agenzia per modelle di Gorlago, il titolare: «Una vendetta contro di me» Tra accuse e risentimenti, i due VIP tornano a discutere delle loro incomprensioni e della loro incompatibilità ...Il nuovo modello di PS5, forse quello con lettore disco rimovibile, potrebbe essere svelato nel 2023, in base a una vaga menzione da parte di ...