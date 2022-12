Scuola chiusa per sciopero o eventi naturali Personale che non ha “lavorato” va pagato?

(Di sabato 17 dicembre 2022) Vi è una problematica che continua a fare discutere nelle scuole e che discende dal fatto della chiusura dei plessi scolastici se non della, in relazione alche ha deciso di scioperare. Ciò si verifica pressoché nel caso didelATA, ed in tal caso, ildocente che non ha scioperato, ma non ha potuto a causa delloprestare la propria prestazione lavorativa, è tenuto a percepire la retribuzione? L'articolo .

