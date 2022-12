Scienza | Enea | Mediterraneo a rischio per aumento di emissioni e ondate di calore

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilè sempre piu’ aa causa dell’delle, in particolare CO2 e metano, e delledi. Lo rivelano i dati presentati dall’nell’ambito dell’evento organizzato per celebrare i 25 anni dell’osservatorio climaticodi Lampedusa, punto di riferimento internazionale per lo studio dell’evoluzione del clima e delle sue variabili essenziali. Dalle rilevazioni emerge che nell’ultimo quarto di secolo la CO2 e’ aumentata da circa 365 a circa 420 parti per milione (+15%), il metano da circa 1825 a 1985 parti per miliardo (+9%), mentre la temperatura media e’ aumentata di circa 0.5 C, insieme alla frequenza ed intensita’ delledi. “Prima della rivoluzione ...