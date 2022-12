Sci | super Casse sulla Saslong | in Val Gardena è terzo dietro Kilde e Clarey - Sport - Altri Sport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Primo podio in carriera per l'azzurro che beffa Theaux, Crawford e Odermatt scendendo con il pettorale 27. Vincesu ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Primo podio in carriera per l'azzurro che beffa Theaux, Crawford e Odermatt scendendo con il pettorale 27. Vince Kilde su ...Il Cavallino Bianco mette a disposizione camere familyattrezzate con culla per il bebè, ...i bambini e i ragazzi partono direttamente dell'hotel guidati dagli istruttori delle scuole die ... Sci, super Casse sulla Saslong: in Val Gardena è terzo dietro Kilde e Clarey Primo podio in carriera per l'azzurro che beffa Theaux, Crawford e Odermatt scendendo con il pettorale 27. Vince Kilde su Clarey ...Impresa di Sofia Goggia: la bergamasca, seconda nella giornata di venerdì, trionfa nella discesa di St. Moritz nonostante l'infortunio ...