Sci | impresa Goggia | vince con la mano rotta a St Moritz

Agenzia ANSA

...traguardo Sofia ha ricevuto un lunghissimo applauso dall'esperto pubblico svizzero e gli inchini di omaggio delle sue rivali già giunte al traguardo e ben consapevoli di aver assistito ad una......svizzero della Coppa del mondo difemminile va oltre l'immaginazione alla quale la già comprovata tempra della campionessa bergamasca ha abituato gli appassionati italiani. Goggia, chea ... ++ Sci:impresa Goggia, vince con mano rotta libera2 St.Moritz ++ - Sci Sofia conquista il 20° successo in Coppa del Mondo nella discesa bis di St.Moritz, dove ieri si è rotta la mano sinistra arrivando seconda e venendo operata a Milano per ridurre le fratture scomposte ...Una meravigliosa Sofia Goggia, con la mano sinistra rotta ed operata a Milano solo nel tardo pomeriggio di ieri, ha vinto la seconda discesa di coppa del mondo d i St. Moritz in 1.28.85. Per lei è il ...