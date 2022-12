(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Una grandissima Sofiala discesa bis della Coppa del mondo di Sainte lo fa con una frattura allarimediata nella gara di ieri e l’operazione a Milano. La campionessa bergamasca chiude con il tempo di 1.28.85 precedendo la slovena Ilka Stuhec e la tedesca Kira Weidle. Quarta la statunitense Mikaela Shiffrin e solo ottava Elena Curtoni, vittoriosa nella discesa di ieri davanti allache con il successo di oggi ottiene la ventesima vittoria in Coppa del Mondo agganciando Federica Brignone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...traguardo Sofia ha ricevuto un lunghissimo applauso dall'esperto pubblico svizzero e gli inchini di omaggio delle sue rivali già giunte al traguardo e ben consapevoli di aver assistito ad una......Sofia ha ricevuto un lunghissimo applauso dall'esperto pubblico svizzero e gli inchini di omaggio delle sue rivali gia' giunte al traguardo e ben consapevoli di aver assistito ad una... Sci, impresa Goggia: vince con la mano rotta a St.Moritz Ieri l'infortunio, impattando con una porta a 100 km orari: è andata a Milano, si è operata e stamattina è tornata in pista con viti e placche ...