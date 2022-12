(Di sabato 17 dicembre 2022) Si sono disputate da poco legaraa tecnica libera di, che apre il quarto weekend di Coppa del Mondo di sci di. Numerosi i protagonisti italiani, a partire da un inatteso Federico, che si è aggiunto letteralmente all’ultimo istante disponibile. Per il poliziotto di Nus nono posto in 2’19?53, a 2?63 dal francese Lucas Chanavat, leader in 2’16?90 anche davanti a Johannes Hoesflot Klaebo: il norvegese deve restargli dietro di 26 centesimi. Tutti gli altri sono più lontani, a partire dallo svedese Edvin Anger a 1?05. Quarto a 1?30 il finlandese Niilo Moilainen, seguito dallo svizzero Janik Riebli a 2?05 e dall’americano Ben Ogden a 2?07. Settimo il norvegese Sindre Bjoernestad Skar a 2?35, poi il canadese Graham Ritchie a 2?53, quindi ...

OA Sport

... quando col grido "Mi sono rotta la mano" aveva spaventato il mondo dello. Tornando subito in ... di nuovo al vertice dopo anni bui, precederà Sofia fino al terzo intermedio, ma poi perderà in...Dopo le intense nevicate dei giorni scorsi Festiona, la località nel comune di Demonte è pronta per dare il via alla stagione dellodi. Il CentroFestiona è ubicato in uno spettacolare paesaggio alpino, che si può ammirare percorrendo 40 chilometri di piste. I tracciati presentano varie caratteristiche morfologiche,... Sci di fondo: Pellegrino, Abram, Graz e Monsorno superano le qualificazioni della sprint tl a Davos Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Sportradar Integrity Services ha stipulato un accordo pluriennale con l International Ski and Snowboard Federation (Fis), l organo di governo dello sci e dello snowboard.Oltre 7000 fondisti da 34 nazioni iscritti per la speciale Marcialonga numero 50Nuove elezioni in casa Marcialonga: Angelo Corradini si riconferma presidenteIl 29 gennaio al via gli ex fondisti Longa, ...