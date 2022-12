Sci alpino | Mattia Casse | da grande promessa ad una vita da mediano Un nuovo inizio dopo la delusione olimpica

(Di sabato 17 dicembre 2022) “Unada”, canta Luciano Ligabue. Unaad inseguire, con umiltà, incassando bocconi amari e sperando che, prima o poi, arrivi il tuo momento. Ilgiorno è arrivato per, che a 32 anni (quasi 33 in realtà) ha finalmente festeggiato il primo podio della carriera in Coppa del Mondo di sci: un terzo posto memorabile nella mitica discesa della Saslong, che peraltro regala all’Italia anche la prima top3 in campo maschile nella stagione in corso. Da giovaneveniva considerato una. Alla fine degli anni Duemila faceva parte del cosiddetto “Pianeta Giovani Ratiopharm”, progetto lanciato con lungimiranza dalla Federazione di allora per scoprire, allevare e svezzare i ...

La Norvegia torna a dominare sulla Saslong. Il recupero della discesa di Beaver Creek disputato venerdì aveva premiato Kriechmayr, ma nell'edizione completa disputata oggi a trionfare è Aleksander ...SAINT MORITZ (SVIZZERA) " Sofia Goggia ha vinto la discesa libera bis di Saint Moritz, valida per la Coppa del Mondo difemminile. La fuoriclasse azzurra, in pista con un tutore dopo l'operazione alla mano a cui si è sottoposta ieri dopo la frattura rimediata nella prima discesa, ha chiuso con il tempo di 1'...Sofia Goggia ha vinto la discesa libera bis di Saint Moritz, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La fuoriclasse azzurra, in ...I risultati e la classifica della seconda discesa andata in scena in Val Gardena per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Straordinario podio Casse.