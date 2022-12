Sci alpino | L’ITALIA S’È DESTA! Magnifico podio di Mattia Casse nella discesa della Val Gardena | vince Kilde

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) La Valtorna ad essere territorio di conquista per la Norvegia, ma è un giorno di grande festa anche per. Sedicesima vittoria per un norvegese in Coppa del Mondo sulla Saslong e non poteva che essere Aleksander Aamodta prendersi il gradino più alto del. Quinta affermazione in carriera per il campione di Bærum, la terza inoltre alle due in superG. Sono diciassette i successi totali di, che in questa stagione aveva già vinto per quattro volte tra Lake Louise e Beaver Creek.era il grande favorito e ha confermato il pronosticovigilia, penndo su ogni passaggioSaslong, risultando perfetto sulle “Gobbe del Cammello” e sul “Ciaslat”. Seconda posizione per ...