Sci alpino | Cdm donne Goggia al via della discesa bis di St Moritz

Sofia Goggia sarà al via della discesa in programma alle 10.30 sulla Corviglia di St. Moritz. Dopo la frattura alla mano rimediata nella gara di ieri al secondo posto (alle spalle della compagna di ...La fuoriclasse bergamasca con un tutore dopo la frattura alla mano rimediata ieri SAINT MORITZ (SVIZZERA) - Sofia Goggia sarà al via nella discesa libera bis di Saint Moritz di questa mattina valida ...SCI ALPINO - L'intervento per la riduzione delle fratture scomposte alla mano sinistra di Sofia Goggia è perfettamente riuscito. Domani negli ultimi momenti pri ...La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si tinge d’azzurro. Elena Curtoni e Sofia Goggia, infatti, hanno firmato una splendida doppietta nella prima discesa libera di St. Moritz (Francia). La lomba ...